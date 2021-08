Satire : „Aufzeichnungen einer pragmatischen Festangestellten“

TRIER/BONN Im Interview berichtet der Trierer Michael Kernbach über die Entstehung des „geheimen Tagebuchs“ von Angela Merkel

Michael Kernbach , 1960 in Trier geboren, war Gründungsmitglied der Band „Guildo Horn und die orthopädischen Strümpfe“. Von 1999 bis 2005 arbeitete er als Autor für diverse Comedians. Mit seiner Frau, der Sängerin Anke Beuth, leitet er die „Popfarm“, eine Schule für Rock- und Popmusik in Bonn.

Oliver Domzalksi wurde 1960 in Berlin geboren. Nach dem Studium an der TU Berlin und in Zürich arbeitete er als Lektor in verschiedenen Verlagen. Seit 2016 ist er selbstständiger Autor und Ghostwriter. Er lebt in Hamburg.

KERNBACH : Nachdem uns Comedyautoren 2005 mit Gerd Schröder ein wichtiger Vorlagengeber verloren ging, waren die folgenden 16 Jahre Merkel auch in Bezug auf satirische Texte eine bleierne Zeit. Man musste als Autor schon auf die ganze Strecke die Geduld aufbringen, um der „ewigen Kanzlerin“ wenigstens zum Ende hin ein satirisches Denkmal zu setzen. So kam die Idee zu den „Merkel-Tagebüchern“. Wir haben sie zuerst dem „Stern“ zum Abdruck angeboten, dort war man aber aus verständlichen Gründen skeptisch.

Merkel hat ja nie viel Persönliches preisgegeben. Da war für Sie vermutlich viel Freiraum, um über ihre Gefühle und Gedanken zu spekulieren. Haben Sie beim Korrekturlesen manchmal gedacht: Oh, das können/sollten wir so nicht schreiben, weil es möglicherweise Ärger gibt? Oder war das nie ein Gesichtspunkt?

An manchen Stellen wundert man sich, dass Sie beziehungsweise Frau Merkel nicht schärfer urteilt – beispielsweise was ihr Treffen mit Trump angeht, der auf ihrer beruflichen „Freundschaftsliste“ ja wohl den allerletzten Platz einnimmt.

KERNBACH: Wir haben sehr viel Zeit dafür aufgewendet, uns in die Kanzlerin hineinzudenken. Wir haben oft Stunden damit verbracht, glasig auf die Uhr über der Tür zu starren oder uns selbst SMS zu schicken, um mal mit jemandem Vernünftigen in einen Dialog zu treten. So konnten wir es schaffen, jeden eigenen Enthusiasmus auszuschalten, um die Weltgeschehnisse grundfunktional zu betrachten. Nur das Nötigste. Reduce to the max. Minimalismus in Reinkultur.