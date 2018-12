später lesen Comeback Michael Bublé brilliert bei einziger Deutschland-Show FOTO: Matt Crossick FOTO: Matt Crossick Teilen

Twittern

Teilen



Der kanadische Superstar Michael Bublé hat nach zweijähriger Auszeit sein einziges Deutschlandkonzert in diesem Jahr gegeben. Die Show am Dienstagabend in München wurde im Internet übertragen - sehr zur Freude des 43-jährigen Sängers. dpa