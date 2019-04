später lesen Die Rolle und das Ich Michael Mendl und „die goldene Schere“ Teilen

Twittern

Teilen



Für Schauspieler Michael Mendl ist es wichtig, seine Rolle am Ende eines Arbeitstags auch wieder abzulegen. „Das ist ein gefährlicher Beruf. Man muss sich so gut kennen“, sagte Mendl der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. dpa