Michael Pendry hängt Papiertauben in New Yorker Kirche auf

Rund 2000 weiße Papiertauben hat ein Münchner Künstler in einer New Yorker Kirche aufgehängt. Die Skulptur sei ein Symbol des Geistes und des Friedens, hieß es von Künstler Michael Pendry. dpa

Nach der offiziellen Eröffnung seien bereits zahlreiche Besucher gekommen und hätten sich begeistert gezeigt, sagte ein Mitarbeiter der Church of the Heavenly Rest direkt am Central Park in Manhattan. Die Installation „Les Colombes“ war zuvor unter anderem schon in München, Jerusalem, London und San Francisco zu sehen.

