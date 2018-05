später lesen ESC-Vierter Michael Schulte in den deutschen Single-Charts FOTO: Jörg Carstensen FOTO: Jörg Carstensen Teilen

Der Eurovision-Sänger Michael Schulte ist mit seiner Single „You Let Me Walk Alone“ in die Offiziellen Deutschen Charts eingestiegen. Die Ballade landete auf Platz drei, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. dpa