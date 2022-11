Streaming : Millie Bobby Brown spielt erneut „Enola Holmes“

Berlin Millie Bobby Brown war 12, als sie mit der Mysteryserie „Stranger Things“ weltbekannt wurde. Heute ist sie 18, selbstbewusst und einflussreich. Doch ihr Weg sei auch ein Kampf gewesen, sagt sie.

„Ich habe das Glück, in diesem Geschäft von einem Unternehmen unterstützt zu werden, das mir während meiner ganzen Karriere so viele Möglichkeiten und so viel Liebe gegeben hat“, sagt Brown im Interview der Deutschen Presse-Agentur über ihren steilen Aufstieg beim US-Streamingdienst. „Es ist eine Gruppe von Menschen, die sich ernsthaft um mich kümmern und mich kennen, seitdem ich zehn war.“

Durchbruch als mysteriöse Eleven in „Stranger Things“

Schon früh steht die im spanischen Marbella geborene Brown vor der Kamera. Mit ihren Eltern und Geschwistern zieht sie zunächst zurück nach Großbritannien, dann in die USA, wo Browns Vater als Makler arbeitet. Mit sieben Jahren wird sie bei einem Schauspiel-Workshop für Kinder entdeckt und bekommt erste, kleinere Rollen - unter anderem in Serien wie „Grey's Anatomy“ und „Modern Family“.

Doch die Familie zieht es zurück in die Heimat. Dort spricht Brown für die Rolle der mysteriösen Eleven in der Fantasy-Serie „Stranger Things“ vor, die 2016 anläuft und bis heute zu den größten Hits auf Netflix zählt.

Auch junge Frauen können Ziele im Showbiz erreichen

Die zwölfjährige Britin mit den für den Dreh kurz geschorenen Haaren ist von Beginn an der heimliche Star der Reihe, gibt 2019 in „Godzilla II“ ihr Spielfilmdebüt, modelt und fungiert in „Enola Holmes“ als Produzentin. Auch das Drehbuch für einen kommenden Netflix-Film liegt in ihren Händen.