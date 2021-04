Corona-Hilfen : Millionen-Zuschuss für Glastonbury-Festival

Erinnerungen an eine andere Zeit, heute undenkbar: Menschenmassen am Eingang des Glastonbury-Festivals. Das war 2019. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

London Viele kulturelle Großereignisse wie Konzerte sind in diesem Jahr wegen der pandemie abgesagt worden, auch in Großbritannien. Die britische Regierung unterstützt die Veranstalter finanziell.

Auch etliche andere kulturelle Veranstaltungen und Institutionen erhalten Gelder aus dem insgesamt 400 Millionen Pfund (etwa 470 Millionen Euro) schweren Kultur-Wiederaufbau-Paket, wie die britische Regierung am Freitag mitteilte. Man wolle der Branche helfen, sich darauf vorzubereiten, in besseren Zeiten wieder Gäste begrüßen zu können, sagte Kulturminister Oliver Dowden.

Das Glastonbury-Festival, zu dem in anderen Jahren Hunderttausende in die englische Grafschaft Somerset anreisen, ist bereits das zweite Jahr in Folge wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Eigentlich sollte in diesem Jahr das 50. Jubiläum des Festivals gefeiert werden. Erwartet worden waren Stars wie Ex-Beatle Paul McCartney, Taylor Swift, Diana Ross und Rapper Kendrick Lamar. Stattdessen wollen die Veranstalter nun Konzerte per Livestream anbieten.