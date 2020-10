Drama : „Minamata“ mit Johnny Depp vor Oscars 2021 in den Kinos

„Minamata“ mit Johnny Depp vor Oscars 2021 in den Kinos

In „Minamata“ spielt Johnny Depp den legendären US-Fotografen W. Eugene Smith. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Los Angeles In dem Film „Minamata“ spielt Johnny Depp einen legendären US-Fotografen. Der Streifen soll im Frühjahr in die Kinos kommen - kurz vor der Oscarverleihung.

Das Sozialdrama „Minamata“ mit Hollywood-Star Johnny Depp (57) in der Hauptrolle soll in der Oscar-Saison 2021 in die Kinos kommen. Das Studio MGM wolle den Film im kommenden Februar herausbringen, berichteten die US-Branchenblätter „Variety“ und „Deadline.com“.