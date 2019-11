Konzert : Mit neuem Projekt auf Europatour

Esch-sur-Alzette (red) Die Multi-Platin-Rocker Skillet kündigen für diesen Winter ihre Headliner-Tour „Skillet: Victorious Tour“ mit neuer Musik aus ihrem neuen Album „Victorious“ an. Jeder Sieg verdient einen Titelsong, und genau diesen Sieg feiern die zweifach Grammy-Nominierten mit ihrem zehnten Album.

Am Donnerstag, 5. Dezember, 20 Uhr, kommen Skillet in die Rockhal in Esch-sur-Alzette. Die Karten gibt es für 39,50 Euro unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996.