Moaning Moaning

Die Band Moaning hat soeben ihr gleichnamiges Debütalbum bei Sub Pop veröffentlicht, das ist das Label, bei dem auch Metz und Pissed Jeans ihre Platten veröffentlichen. Nirvana waren auch mal bei Sub Pop - ganz gute Gesellschaft also. Moaning sind ein Trio aus Los Angeles, sie spielen Postpunk, mit Bass, Schlagzeug, Gitarre und manchmal mit Synthesizern. Sie haben einige sehr schöne lärmende Ausbrüche und wissen ihr Tempo ab und an auch so zu verlangsamen, dass man sich beim Zuhören wie im Shoegaze verträumt auf die Schuhspitzen schauen kann.

