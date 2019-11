Power 100 : MoMA-Direktor Lowry ist der Mächtigste in der Kunst

London/Berlin Die jährliche Rangliste „Power 100“ gilt als ein Gradmesser für die Machtverhältnisse in der internationalen Kunstwelt. Dieses Jahr wird das wachsende Misstrauen gegen die Macht des Geldes deutlich. Protest mischt den Kunstbetrieb auf.

Glenn D. Lowry, Direktor des frisch sanierten Museum of Modern Art (MoMA) in New York, ist laut Kunstranking „Power 100“ die derzeit einflussreichste Persönlichkeit in der Kunstwelt.