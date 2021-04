Auktion : Monets Seerosen könnten 40 Millionen Dollar bringen

Am 12. Mai sollen Claude Monets Seerosen bei Sotheby's in New York versteigert werden. Foto: Sotheby's/PA Media/dpa

New York Die Seerosen in seinem Garten in Giverny hat Claude Monet immer wieder gemalt. Jetzt soll eines dieser Meisterwerke in New York versteigert werden.

Ein Seerosen-Werk des französischen Malers Claude Monet (1840-1926) könnte bei einer New Yorker Auktion einen Preis von rund 40 Millionen Dollar (etwa 33 Millionen Euro) erzielen.

Das zwischen 1917 und 1919 angefertigte, ein mal zwei Meter große Werk sei eines der qualitativ herausragendsten der berühmten Seerosen-Bilder Monets, das je zur Versteigerung gekommen sei, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit.

Ähnliche Seerosen-Bilder des französischen Malers hängen in zahlreichen renommierten Museen weltweit. Die Auktion ist für den 12. Mai angesetzt.