Märchenerzähler mit Tuba und Trompete

Überraschung beim Mosel Musikfestival

Bei Mosel Musikfestival steht am Dienstag, 21. August, eine Sneak Preview an. Dabei weiß der Zuschauer im Vorverkauf nicht, was er im Barocksaal von Kloster Machern in Bernkastel-Wehlen hören wird. Wer sich traut, zahlt 20 Euro im Vorverkauf. Wer auf Nummer sicher gehen will, zahlt 40 Euro an der Abendkasse. Um 18.30 Uhr wird das Konzertprogramm bekanntgegeben. Karten gibt’s im TV-Service-Center Trier .