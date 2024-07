Buntes Programm Moselmusikfestival 2024: Das sind die Highlights

Dass man am 13. Juli mitten in Trier Eisberge knacken hört und zu einer Expedition in die Antarktis mitgenommen wird, das gab es noch nie. „Das ist ein großes Herzensprojekt von mir“, sagt Tobias Scharfenberger, Intendant des Moselmusikfestivals, dessen Spielzeit 2024 mit diesem Konzert-Event eröffnet wird.