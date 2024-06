Künstlerische Leitung gesucht Moselmusikfestival: So geht die Auswahl des neuen Intendanten weiter

Um wie viele Kandidatinnen und Kandidaten es geht, ist nicht bekannt. Auch nicht, ob in der Region bekannte Namen darunter sind. Spekuliert wird, dass der frühere Bratschist des OPL (Orchestre Philharmonique du Luxembourg), Utz Köster, der seit einigen Monaten Mitarbeiter des Festivals ist, zu den Kandidaten gehört. Köster ist bereits Intendant eines Kammermusikfestivals in Niedersachsen und lebt in Trier. Gemeinsam mit Scharfenberger erarbeitet er gerade das Jubiläumsprogramm 2025 – laut Scharfenberger „eine sehr fruchtbare, sehr schöne Zusammenarbeit“. „Wir haben ähnliche Ideen, in vielen Bereichen den gleichen Geschmack, und er bringt ein tolles Netzwerk mit.“