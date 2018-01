später lesen Tod mit 67 Motörhead-Gitarrist „Fast“ Eddie Clarke gestorben FOTO: Philip Dethlefs FOTO: Philip Dethlefs Teilen

Der ehemalige Motörhead-Gitarrist „Fast“ Eddie Clarke ist tot. Der britische Musiker („Ace Of Spades“) starb am Mittwoch im Alter von 67 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. dpa