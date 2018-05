später lesen Mülheim/Ruhr Mülheimer Theatertage bieten "Kinderstücke" Teilen

Mit einem Familiendrama haben die 43. Mülheimer Theatertage begonnen: Ewald Palmetshofer hat mit "Vor Sonnenaufgang" in der Inszenierung des Theater Basel das Werk von Gerhart Hauptmann aktualisiert. Das Stück war das erste, das ins Rennen um den Mülheimer Dramatikerpreis geht. "Wir sind erfolgreich gestartet und waren nahezu ausverkauft", sagte Janna Röper vom Theaterbüro. Bis 2. Juni können Besucher sieben deutschsprachige, jüngst uraufgeführte Stücke beim Festival "Stücke 2018" in Mülheim an der Ruhr sehen.