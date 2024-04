NS-Widerstand in Luxemburg Aus dem Schrecken des Naziterrors für Gegenwart und Zukunft lernen

Gewaltherrschaft und Terror des Nationalsozialismus haben neben schrecklichen materiellen Verwüstungen unermessliche seelische und moralische Verheerungen angerichtet. Wie als Nachgeborene die Last des grauenvollen historischen Erbes als Gedächtnis und als Mahnung aufarbeiten und darstellen? Fragen, die bis heute immer neu diskutiert werden. Ein hervorragendes Beispiel vorzüglicher Erinnerungsarbeit, die über die differenzierte historische Aufarbeitung des Nazi-Regimes, mahnend die Brücke zur Gegenwart schlägt, ist die neue Dauerausstellung im Musée National de la Résistance et des Droits Humains in Esch sur Alzette in Luxemburg. Gerade ist der renovierte und erweiterte Bau wiedereröffnet worden.