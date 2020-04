Brit-Award-Gewinnerin : Musikalische Familie: Popstar Mabel startet durch

London Mit dem Song „Don't Call Me Up“ und dem Album „High Expectations“ gelang Mabel der Durchbruch. Die Corona-Krise stoppte Konzertpläne für den Sommer. Den Aufstieg der jungen Sängerin, die einer Familie berühmter Musiker entstammt, wird sie aber kaum aufhalten.

Dass sie eines Tages einer Karriere im Musikgeschäft nachgehen würde, wusste Mabel schon, als sie noch ein kleines Mädchen war. „Ich habe nie wirklich eine andere Karriere in Erwägung gezogen“, erzählt die britische Popsängerin im Telefoninterview der Deutschen Presse-Agentur in London.

Kein Wunder - schließlich liegt das Musiker-Gen bei der 24-jährigen Mabel Alabama-Pearl McVey, die kürzlich einen Brit Award als beste britische Künstlerin erhielt, in der Familie.

Der Berufsweg war durch den Stammbaum also quasi vorgezeichnet. Während Marlon auf ihrem Debütalbum „High Expectations“ mitmischt, sind Mabels Eltern bei beruflichen Dingen nicht involviert. „Wir halten Familie und Arbeit getrennt“, versichert die junge Frau. „Obwohl es unglaublich toll ist und ich wirklich stolz auf das bin, was beide erreicht haben, trennen wir das definitiv.“ Auch keine Karrieretipps? „Es gibt nur Ratschläge, die andere Eltern ihren Kindern auch geben.“

Schon sehr früh habe sie in Sachen Musik ihr eigenes Ding gemacht, erzählt die Sängerin, die im vergangenen Jahr mit der Single „Don't Call Me Up“ in mehreren Ländern einen Top-10-Hit landete. Ihre ersten Songs habe sie bereits im Alter von fünf Jahren geschrieben. „Ich habe lesen und schreiben gelernt, als ich noch sehr klein war, und seitdem spiele ich auch Klavier.“