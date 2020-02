„Lindenstraße“-Star : Mutter Beimer will nicht zu „GZSZ“ wechseln

Schauspielerin Marie-Luise Marjan will in keiner Seifenoper mitspielen. Foto: Tobias Hase/dpa.

Berlin In ihrer „Lindenstraße“-Rolle als Mutter Beimer ist Schauspielerin Marie-Luise Marjan bekannt geworden. Nach dem Ende der Serie könnte sie in einer berühmten Daily Show mitspielen. Doch sie hat kein Interesse daran.

Das Angebot vom vergangenen Sommer, bei der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ einzusteigen, habe sie nur über den Umweg der Medien erreicht, sagte die langjährige Darstellerin der Helga Beimer. Zunächst habe sie nicht reagiert: „Gegen so viel Lob habe ich mich nicht gewehrt.“ Die letzte Folge des Dauerbrenners läuft am 29. März im Ersten.

Was ihr von der „Lindenstraße“ bleibt? Ein besonders schönes Outfit von Mutter Beimer habe sie in den eigenen Schrank gehängt: „Von der Garderobe durften wir uns etwas aussuchen“, schilderte Marjan. „Die Kostümbildnerin hat mir für Helga Beimer was sehr Schönes gekauft und gesagt: Nimm doch das Neue mit! Und das hat mir wirklich gut gefallen; es passt zur späten Helga, modern und schick. Die restliche Garderobe wird wahrscheinlich in den Fundus gehen.“