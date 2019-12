Konzert : 35 Jahre Metallica-Geschichte in Freudenburg

Foto: Mytallica

Freudenburg (red) Das Equipment der Vorbilder Metallica, gewaltiger Live-Sound und ein abwechslungsreiches Programm sind bei My’tallica lediglich der Anfang. Denn das Quartett bietet in seinen Shows noch mehr. Am Freitag, 20. Dezember, um 21 Uhr kommt die Metallica-Tribute-Band mit allen Klassikern aus 35 Jahren Metallica-Geschichte in den Ducsaal in Freudenburg.

