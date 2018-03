Mythen rund um die Ikone

Die Filmschauspielerin Audrey Hepburn schuf einen bis heute aktuellen Stil zeitloser Eleganz. Doch wer war diese Frau?

(dpa) Klassiker wie „Frühstück bei Tiffany“ und „My Fair Lady“ haben aus der Schauspielerin Audrey Hepburn eine Legende gemacht. Hepburn starb vor 25 Jahren, am 20. Januar 1993. Sie lebte 30 Jahre am Genfer See in der Schweiz. Ihr Grab liegt auf dem kleinen Dorffriedhof von Tolochenaz. Das Örtchen ehrte die berühmte Bewohnerin mit einer Büste. Ein Rückblick auf das Leben des Filmstars in Form einer Art Quiz und Wahrheits-Check mit Fragen und Antworten.

Hepburn hat zwar das Goldene Zeitalter Hollywoods der 50er und 60er Jahre geprägt, stammt aber aus Großbritannien – wahr oder falsch?

Wahr. Hepburns Vater war der wohlhabende englische Bankier Joseph Victor Anthony Ruston.

Hepburn sprach fünf Sprachen – wahr oder falsch?

Wahr. Hepburn gab Interviews in fünf Sprachen. Sie sprach englisch, französisch, spanisch, italienisch und als Tochter einer Niederländerin auch holländisch. Sie verbrachte ein paar Jahre während des Zweiten Weltkriegs in Amsterdam.

Hepburn hatte blaues Blut, also war adelig - wahr oder falsch?

Wahr. Die Adelslinie kam durch ihre Mutter, Ella Baroness van Heemstra. Sie ließ sich nach zwei Söhnen von einem Kolonialbeamten scheiden, ehe sie den Bankier Ruston heiratete. Audrey war das einzige Kind aus dieser Verbindung.

Hepburn wurde zweimal geschieden - wahr oder falsch?

Wahr. Sie trennte sich 1968 von dem Vater ihres ersten Sohnes, Schauspieler Mel Ferrer, nach zwölf Jahren Ehe. Ein Jahr später heiratete sie den italienischen Psychologen Andrea Dotti, mit dem sie einen zweiten Sohn hatte. Die Ehe ging auch in die Brüche. Ab 1980 war sie mit dem niederländischen Schauspieler Robert Wolders liiert.

Hepburn hat sich mit „Sabrina“, „Frühstück bei Tiffany“ und „My Fair Lady“ zwar als Stilikone unsterblich gemacht, die größte Anerkennung, ein Oscar, blieb ihr aber versagt – wahr oder falsch?

Falsch. Hepburn bekam den Oscar 1954 für ihre Rolle als Prinzessin Anne, die sich in „Ein Herz und eine Krone“ in Rom in den armen Reporter Joe Bradley (Gregory Peck) verliebt. Sie wurde noch viermal nominiert in der Kategorie „Beste Schauspielerin“, unterlag dann aber Kolleginnen.

Die US-Schauspielerin Katharine Hepburn ist mit der Britin Audrey Hepburn verwandt – wahr oder falsch?

Falsch. Die beiden Schauspielerinnen sind nicht verwandt, aber begegneten sich in Hollywood immer wieder. Katharine schrieb Audrey, nachdem die für ihre Rolle in „My Fair Lady“ nicht für den Oscar nominiert worden war: „Wir sind entsetzt.“ 1968 waren beide nominiert, Audrey für „Warte, bis es dunkel wird“ und Katharine für „Rat mal, wer zum Essen kommt“. Katharine gewann.

Audrey Hepburn und Marilyn Monroe hatten einen gemeinsamen Ex – wahr oder falsch?

Wahrscheinlich wahr. Hepburn soll mit John F. Kennedy in den 50er Jahren ausgegangen sein, als er noch ein unverheirateter Senator war. Kennedys Affäre mit Monroe passierte, als er schon als Präsident im Weißen Haus saß. Hepburn schnappte Monroe die Rolle der Holly Golightly in „Frühstück bei Tiffany“ weg. Autor Truman Capote wollte eigentlich Monroe in der Rolle sehen.

Hepburn spielte in einem Spielberg-Film – wahr oder falsch?

Wahr. In ihrem letzten Film „Always – Der Feuerengel von Montana“ (1989) führte der Erfolgsregisseur Regie. Der Fantasy-Film überzeugte an den Kinokassen aber nicht. Hepburn hatte sich in den 70er und 80er Jahren im Filmgeschäft rar gemacht. Sie reiste später als Botschafterin des UN-Kinderhilfswerks Unicef in Krisenregionen und bekam für ihre Verdienste 1993 post­um einen Ehren-Oscar.

Im Film „Ein Herz und eine Krone“ wirken Journalisten mit - wahr oder falsch?

Wahr. In der Schlussszene des Films treffen Prinzessin Anne und der Journalist Bradley bei einer Pressekonferenz aufeinander. Dabei sind echte Rom-Korrespondenten aus aller Welt zu sehen: „Kurt Klinger, Deutsche Presse-Agentur“, stellt sich ein Mann vor.

(dpa)