Nach 40 Jahren wird der Figuralchor Düsseldorf am Karfreitag sein letztes Konzert geben – mit Bachs „Johannespassion“. Von Armin Kaumanns

Edith Ingenhoven war 1979 mit dabei, als der damals 30-jährige Jürgen Schmeer in Unterrath mit einer neu gegründeten Singgemeinschaft die Bachsche Johannespassion aufführte. Dieser Chor war aus jungen und erfahrenen Chorsängern, Studenten und Kollegen zusammengewürfelt, aber einig in der Lust zu singen, was „normale“ Chöre nicht vernünftig hinkriegen. Heute hat Frau Ingenhoven weiße Haare, wie viele im Figuralchor Düsseldorf, der seit seinem ersten Konzert so etwas wie ein Flaggschiff der landeshauptstädtischen Sängerszene geworden ist. Die freundliche alte Dame sitzt immer noch im Sopran. Nach 40 Jahren aber sind es nun die letzten Proben des Ensembles, das zum Abschied wieder die Noten der Johannespassion in Händen hält. Schmeer hört auf.

„Eine mutige Entscheidung, aber sie geht in Ordnung“, sagt Jochen Matthes, zweiter Vorsitzender des Figuralchores, „wir merken ja alle, dass es schwieriger wird“. Natürlich ist der Tenor nicht gerade begeistert darüber, dass diese bemerkenswerte Ära jetzt enden soll. Doch am Rande einer der letzten Proben des Chores – im evangelischen Gemeindehaus in Büderich – ist die Stimmung in der Pause irgendwie normal. In der Mitte von vier Singstunden bedient man sich aus der Tupperdose, kaut Müsliriegel und füllt die Wassertanks.

„Früher haben wir die Johannespassion in sechs Proben draufgehabt, heute brauchen wir neun“, kontert Schmeer Einwände, der Chor habe doch noch erhebliches Potenzial. „Unsere langjährigen treuen und anspruchsvollen Hörer wollen wir nicht enttäuschen“, sagt der 70-Jährige, der zusammen mit dem Kern des Chores alt geworden ist.

Beeindruckend ist Schmeers Probenarbeit dennoch. Der Kirchenmusikdirektor, bis zu seiner Pensionierung 2013 Kantor in Unterrath, arbeitet konsequent a-cappella. Das Klavier gibt nur zum Einsatz die Harmonien vor, danach hören die Sängerinnen und Sänger nichts als sich selbst. Und einander zu. Und schauen auf den nicht gerade großen Mann in ihrer Mitte, der vor Energie sprüht und genau weiß, wo Impulse nötig sind. Da werden die Themeneinsätze der Fugen konsequent betont, die Nebenstimmen treten zurück. „Im Piano müssen die S noch mehr zischen“, ruft Schmeer hinein. Bei den Chorälen scheinen die Sänger Schmeers eigenwilliges Text-Musik-Verständnis restlos internalisiert zu haben.

Der Figuralchor ist von Anfang an ein Projektchor. Schmeer und den Sängern zum Spaß. Schon bald nach Gründung bewältigen die 25 bis 55 Sänger große Aufgaben. Legendär bleibt die Aufführung der sechs Bach-Motetten, die h-Moll-Messe in der Tonhalle, die Auftritte bei Heinersdorff. Die Presse jubelte. „Vielleicht hätten wir uns professionalisieren sollen damals, wie Bernius oder Rilling. Aber es gab Gründe, das nicht zu tun“, sagt Schmeer mit einer Prise Wehmut.

Der Stolz auf eine bewegte Geschichte bleibt dennoch. Noch heute kommen Sänger aus Duisburg, aus dem Bergischen angereist. Etliche sind zu jung zum Aufhören. Die meisten sind in anderen Chören heimisch.

Für Edith Ingenhoven aber wird mit dem Singen bald Schluss sein. „Es tut zwar weh, aber ich werde die Zeit in guter Erinnerung behalten“, sagt die 79-Jährige, die die Hoffnung aber noch nicht ganz aufgegeben hat. Nach dem Karfreitagskonzert wird es noch eine Abschiedsfeier im Mai geben. „Und vielleicht treffen wir uns noch ab und zu, um nur für uns zu singen“, sagt sie. Jürgen Schmeer hört’s, nickt und ruft zur Ruhe für ein seliges „In meines Herzens Grunde“.