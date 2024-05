Preis für festangestellte Lehrkräfte Die Gebühren für die Trierer Musikschule werden wohl steigen

Vorsichtiges Aufatmen bei Lehrkräften der Karl-Berg-Musikschule in Trier. Denn die Entlassung der Honorarkräfte scheint erstmal abgewendet. Wie berichtet, hatte die Stadtverwaltung auf Anraten des Verbands der Musikschulen in Deutschland im Februar den dortigen Honorarkräften mitgeteilt, dass ihre Verträge zum 31. August auslaufen. Hintergrund ist das sogenannte Herrenberg-Urteil des Bundessozialgerichts vom Juni 2022, wonach Honorarkräfte in der Regel scheinselbstständig beschäftigt sind. In solchen Fällen wären hohe Nachzahlungen an Sozialabgaben zu zahlen.