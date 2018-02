Nach sieben Absagen: Helene Fischer will wieder singen

Erleichterung bei Tausenden Fans: Nach sieben abgesagten Konzerten will Schlager-Star Helene Fischer (33, „Atemlos“) am Freitagabend in Wien wieder auf der Bühne stehen. dpa

Der Auftritt in der Stadthalle finde statt, teilte der Veranstalter Semmel-Concerts am Donnerstagabend auf Facebook mit.

Ein hartnäckiger Infekt hatte Fischer zuletzt am Auftreten gehindert. Die 33-Jährige hatte auf Anraten ihres Arztes fünf Auftritte in Berlin und zwei in Wien abgesagt.

Zu möglichen Ersatzterminen dafür will sich der Veranstalter im Laufe der kommenden Woche äußern. Auf der Facebook-Seite von Helene Fischer gab es am Abend Hunderte freudige Reaktionen und Genesungswünsche.

Am Dienstag hatte die Sängerin ihre Fans noch vertrösten müssen: „Mein Infekt hält sich leider hartnäckig und lässt einfach nicht zu, dass ich für euch singen kann.“ Sie war zugleich Gerüchten über einen möglichen Abbruch der Tournee entgegengetreten: „Ich bin weder schwanger, und auch kein Wunderheiler aus den USA behandelt mich! Totaler Quatsch! Ich bin auch nicht todkrank, ich komme wieder!“

Seit September ist Deutschlands bekannteste Schlagersängerin auf ihrer aktuellen Tournee unterwegs. Außer am Freitag sind in Wien auch Shows am Samstag und Sonntag (17./18.2.) geplant. Bis Anfang März kommen noch jeweils fünf Auftritte in Oberhausen (20./21./23./24./25.2.) und in München (27./28.2. sowie 2./3./4.3.) hinzu. Die Sängerin plant in diesem Jahr auch noch eine Stadiontour durch Deutschland. Dabei will Fischer im Juli auch im Berliner Olympiastadion auftreten.

