später lesen Belästigung und Korruption Nach Skandal: Literaturnobelpreis fällt dieses Jahr aus FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

Twittern

Teilen



Wird es in diesem Jahr wegen der Skandale in der Jury vielleicht keinen Literaturnobelpreis geben? Die Schwedische Akademie will ihre Entscheidung in dieser Frage heute verkünden. Von Theresa Münch, dpa