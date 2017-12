später lesen 50. Todestag von Sharon Tate Nächster Tarantino-Film im August 2019 FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Der nächste Film von Oscar-Preisträger Quentin Tarantino (54, „Django Unchained“) soll am 9. August 2019 - am 50. Todestag der Schauspielerin Sharon Tate - in die amerikanischen Kinos kommen. dpa