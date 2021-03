Konzerte : Nena-Konzert in Trier ist auf 2022 verschoben

Trier Die Musikerin Nena hat ihre Live-Tournee auf Frühjahr 2022 quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz verschoben. Deshalb fällt auch der für Trier am 18. März in der Arena geplante Auftritt der Sängerin in diesem Jahr aus.

