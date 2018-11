später lesen Museen Neue Anlaufstätten für Spionage-Fans in den USA FOTO: Spymuseum FOTO: Spymuseum Teilen

Spionage-Fans haben in den USA neue Anlaufstätten: In New York gibt es seit Kurzem in der Nähe des Times Square ein Spionage-Museum. Im „Spyscape“ können Besucher beispielsweise Codes knacken oder Lasern ausweichen. dpa