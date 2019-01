Für Musikfans gibt es drei neue, bemerkenswerte Apps. Sie erlauben es etwa, gemeinsam mit Produzentenlegende Brian Eno Stücke zu komponieren. Von Philipp Holstein

Mal angenommen, eine Fee würde einem drei Wünsche erfüllen, um was würde man bitten? Vielleicht um dieses: 1. Einmal mit Brian Eno gemeinsam Musik machen. 2. David Bowie an den entscheidenden Punkten seiner Karriere beim Genial-Sein zugucken. 3. Schön in eine Lagune in der Karibik fahren und mal ganz in Ruhe dem Meer zuhören. Leider trifft man so selten eine Fee, aber die genannten Wünsche kann man sich trotzdem erfüllen. Mit drei neuen Smartphone-Apps nämlich.

Bloom: 10 Worlds Brian Eno hat in Kooperation mit dem Software-Designer Peter Chilvers seine bereits vor zehn Jahren veröffentliche App „Bloom“ weiterentwickelt und ausgebaut. Man könnte sagen: Wenn „Bloom“ eine Single war, ist die Fortsetzung ein Album. Es gibt nun zehn Templates mit verschiedenen Sounds und optischen Elementen. Wenn man nicht auf das Display tippt, spielt die App von Brian Eno komponierte Stücke – was ja allein schon klasse ist, weil man auf diese Weise an ein neues Album des 70-Jährigen kommt. Sobald man aber tippt, greift man in den Ablauf der Stücke ein, man beteiligt sich sozusagen am Kompositionsprozess, ja: Man ist buchstäblich Enos rechte Hand. Jede Berührung ergibt einen Ton, hoch oder tief, und man kann mit Enos Hilfe unterschiedliche Elektronik-Stücke arrangieren. Jedes Template hat eine andere Klangfarbe, es sind jeweils andere Formen und Farb-Tableaus zu sehen, und auch optisch ist das ziemlich toll. Die App ist gleichzeitig Instrument, Kompositionswerkzeug und Artwork, und sie hat eine meditative Wirkung. Zu hören ist Ambient-Musik, und damit man zu seinen eigenen Kreationen wegdösen kann und die App dann nicht die ganze Nach durchläuft, hat sie sogar einen Timer.

Bowie Is Im Jahr 2013 wurde die große Ausstellung über David Bowie im Victoria & Albert Museum in London eröffnet. Sie tourte bis zum vergangenen Jahr um die Welt, und nun gibt es die Schau endlich auch als App. „Bowie Is“ heißt sie, und sie ist umwerfend – einerseits. Der Schauspieler Gary Oldman führt einen durch die verschiedenen Lebensphasen Bowies. Jedes Stück der Ausstellung kann man antippen, drehen, heranzoomen. Das ist besonders bei Bowies Briefen und Handschriften toll. Die Frühphase, gerade die Ziggy-Stardust-Zeit, ist besser ausgeleuchtet als die späteren Inkarnationen. Es gibt die wichtigsten Videos Bowies, seine Lieder und Kostüme. Und zu jeden Stück kann man viele Informationen nachlesen. Andererseits, und das ist das Manko dieser eigentlich tollen App, läuft das Ganze über Augmented Reality. Man muss zunächst eine glatte Fläche finden, und die Kamnera des Handys darauf richten, damit man den virtuellen Rundgang durch die Museumsräume starten kann. Das hört sich einfach an, ist aber sehr aufwendig, weil die Fläche besonders hell sein muss und gerade. Die Kamera erkennt die Fläche mehrfach nicht. Der Start kann also holprig sein. Außerdem stecken derart viele Informationen in der App, dass das hart rechnende Handy rasch sehr heiß wird. Dennoch: Der Inhalt ist klasse und für geduldige Fans lohnenswert.

Environments Der amerikanische Klangkünstler Irv Treibel hat in den 1970er Jahren Millionen Platten mit Naturaufnahmen verkauft. „Environsments“ hieß die LP-Serie, für die er sein Mikrofon in Wälder im Regen hielt, an den Strand in der Karibik, in den Sumpf im Morgengrauen, in eine Sommerwiese, in ein Gewitter und in Baumkronen, die vom Wind gestreichelt werden. Die Plattenfirma Numero Group aus Chicago, die auf Neuausgaben alter Schätzchen spezialisiert ist, hat nun sämtliche Aufnahmen Treibels in einer App gesammelt. In den 22 jeweils mindestens 30 Minuten langen Stücken, hört man keine Loops, das ist sozusagen Natur live und in Echtzeit. Sehr schön ist vor allem das Segelboot auf dem Meer. Die App bietet zudem die original Artworks der LPs und massig Material zum Weiterlesen. Gedacht ist sie zur Meditation, zum Einschlafen oder Entspannen. Der 2010 gestorbene Treibel hat seine erste Aufnahme übrigens auf Coney Island gemacht. Er hat einfach 40 Minuten lang dem Meer beim Rauschen zugehört.

Dieses Geräusch, sagte er, sei der unwiderstehlichste Popsong der Welt.