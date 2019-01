später lesen Ausstellungen Neue Ausstellung von Werner Bitzigeio Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Gesellschaft für Bildende Kunst Trier eröffnet am Freitag, 4. Januar, um 19.30 Uhr in der Galerie Palais Walderdorff am Domfreihof in Trier eine Ausstellung mit Werken von Werner Bitzigeio.