Meisterhafter Gitarrenvirtuose

Das Cover des „Opus“-Albums wird übrigens vom Familienwappen der Di Meolas geziert. Der folgende – ebenfalls schnelle - fünfte Titel „Notorious“ ist Als früherer Zusammenarbeit mit der Rockband Led Zeppelin gewidmet. „Escapado“, Stück 7, – mit herrlichem akustischen Gitarrenspiel - hingegen ist vom Tango Nuevo beeinflusst. „Pomp“ (8) zelebriert der Meister gemeinsam mit dem marokkanischen Perkussionisten Rhani Krija. Die folgende langsame Nummer, „Left“, auf der Akustikgitarre dargeboten, ist inspiriert von Di Meolas glücklichem Familienleben. Zum Ende des Albums („Rebel“ (11) wird der Gitarrenvirtuose gemeinsam mit Pianist Kemuel Roig gar zum Rocker – auf seine eigene Art, versteht sich: „im East Village, wo die Hells Angels ihren Sitz haben, auf ein Motorrad steigen und in Little Havanna in Miami ankommen“, so der Maestro selbst zur Inspiration dieses schnellen Titels.

Al Di Meola gilt nicht nur als Superstar an der Gitarre. Zudem ist er einer der Pioniere im Mixen von Jazz, Rock, Latin und Weltmusik. Höhepunkt seiner Karriere war ohne Zweifel die Zusammenarbeit mit den weiteren Gitarristen Paco de Lucia und John McLaughlin, die in dem 1981 veröffentlichten Live-Album „Friday Night in San Francisco“ gipfelte. Dieser Tonträger zählt zu den bekanntesten Live-Alben der populären Musikhistorie. Die gemeinsame Arbeit mit anderen Musikern, auch genre-übergreifend, war stets ein besonderes Kennzeichen des in New Jersey lebenden Italo-Amerikaners. Zu nennen sind etwa Carlos Santana, Phil Collins, Frank Zappa oder auch Stevie Wonder und Herbie Hancock.

⇥Jörg Lehn

Al Di Meola: Opus, EarMusic/Edel 2018.