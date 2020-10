Sachbuch : Neue Literatur über die Hörspielserie „Die drei ???“

Berlin „Die drei ???“ ist ein Hörspielklassiker. Mit ihm beschäftigt sich ein neues Sachbuch, in dem auch nerdige Frage behandelt werden.

„Unter den Abbildungen sind einige Schmankerl. So ist dort eine Seite aus dem Original-Hörspielskript von „Die drei ??? und der Super-Papagei“ abgedruckt, die belegt, dass Justus in der ersten Folge nicht nur seine Mutter, sondern gleich auch noch seinen Vater ins Spiel brachte“, so Rodenwald. Das beißt sich natürlich damit, dass Justus Jonas schon seit frühen Kindertagen eine Vollwaise sein soll. Der Fehler sei „händisch aus dem Skript gestrichen“ worden. Rodenwald hatte zuvor bereits das Buch „Die Welt der drei Fragezeichen“ verfasst.