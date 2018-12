später lesen 1981 eröffnet Neue Pinakothek in München schließt wegen Sanierung FOTO: Marc Müller FOTO: Marc Müller Teilen

Die Neue Pinakothek in München wird ab dem 31. Dezember voraussichtlich bis 2025 geschlossen sein. In dieser Zeit soll das Museum, in dem Werke von Künstlern wie Vincent van Gogh, Gustav Klimt oder Caspar David Friedrich hängen, generalsaniert werden. dpa