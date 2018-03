später lesen Die Kulturwoche, gesehen von Rainer Nolden Neue Reisetipps, alte Rassenprobleme und feuchte Rabattaktionen FOTO: Gregor Fischer / dpa FOTO: Gregor Fischer / dpa Teilen

Die Berliner sollten sich allmählich Sorgen machen – und die sie umgebenden Bundesländer ebenfalls. Jetzt zeigt ihnen nämlich schon die New York Times die kalte Schulter. Denn zu den Top-Zielen 2018 gehören für das Blatt, das täglich „All the news that’s fit to print“ – so sein Leitmotiv – unter die Leute bringt, die „westlichen deutschen Bundesländer“. Sie sind eines von insgesamt 52 Zielen, die eine Reporterin der Zeitung in den kommenden 52 Wochen besuchen und beschreiben wird. Auch im vergangenen Jahr wollte schon keiner der amerikanischen Journalisten nach Bitterfeld oder Bautzen reisen: Da war die Hamburger Elbphilharmonie als eindeutiger Sieger für einen Deutschlandtrip auserkoren worden.