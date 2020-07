Nachfolgerin von Aylin Tezel : Neue „Tatort“-Kommissarin mit speziellen Fähigkeiten

Köln/Dortmund Sie ist bisher eher als Bühnenschauspielerin bekannt. Jetzt verstärkt Stefanie Reinsperger als Hauptkommissarin Rosa Herzog das Dortmunder Ermittlerteam.

Das verriet die Schauspielerin Stefanie Reinsperger (32), die in die Rolle der Ruhrgebiets-Ermittlerin schlüpft, am Mittwoch bei einem Drehtermin in Köln.