 Junger Kanadier arbeitet mit dem Rheinballett

Robert Binet ist 27 und schon in aller Welt gefragt. Am Freitag eröffnet er mit „New World“ den Tanzabend „b.37“ an der Rheinoper. Von Dorothee Krings

Er interessiert sich für die Mythen, die sich um die Entstehung der Welt ranken, nicht aus wissenschaftlicher Neugier, sondern weil darin Werte aufscheinen, die er für zutiefst menschlich hält. „Das sind Werte, die auch sichtbar werden, wenn zwei Tänzer miteinander arbeiten: Vertrauen, Einfühlung, Ehrlichkeit“, sagt der kanadische Choreograf Robert Binet. „New World“ hat er seine neue Arbeit genannt, die er für das Ballett am Rhein entwickelt hat, und in der es zu Musik des New Yorkers Nico Muhly um den Schöpfungsmoment, den völlig unbestimmten Ausgangspunkt allen Daseins geht. Am Freitag wird diese Choreografie den neuen Abend „b.37“ des Ballett am Rhein eröffnen. Zwei weitere Uraufführungen sind dann zu sehen von Natalia Horecna und Remus Sucheana.

Binet ist erst 27 Jahre alt, doch er hat schon mit den ganz großen Compagnien etwa in London, New York und San Francisco gearbeitet. Sein Werdegang ist ungewöhnlich: Zwar hat er in seiner Heimatstadt Toronto an der National Ballet School Tanz studiert, dann aber nicht erst in einer Compagnie getanzt, sondern gleich seine Choreografen-Karriere begonnen.

„Ich konnte mir nie vorstellen, an fünf Abenden pro Woche auf einer Bühne zu stehen“, sagt Binet, „als Darsteller habe ich mich nie wohlgefühlt.“ Doch in Kanada entwickeln Tänzer schon während des Studiums eigene Kreationen. „Das ist Teil der Ausbildung und hat mich von Anfang an am meisten gereizt“, sagt Binet.

Mit 18 Jahren erlitt er eine schwere Verletzung. Das machte ihm endgültig klar, dass er seine Karriere gleich als Gestalter von Tanz beginnen wollte. Beim National Ballett in Toronto bekam er dafür große Unterstützung, wurde etwa eingeladen, eine Choreografie für die Compagnie zu entwickeln. Außerdem bekam er Einladungen für Hospitanzen, etwa bei John Neumeier in Hamburg. Von dort bewarb er sich um einen Workshop am Royal Ballett in London, wurde aufgrund seines jungen Alters als Teilnehmer abgelehnt, aber als Zuschauer zugelassen und gewann doch die Aufmerksamkeit des Haus-Choreografen Wayne McGregor. Bei ihm wurde Binet „Choreographic Apprentice“, das ist eine Art Lehrlingsstelle, die McGregor eigens für ihn schaffen ließ. 2013 kehrte Binet nach Kanada zurück, wurde Choreograf am National Ballet of Canada, und arbeitet von dort aus in der ganzen Welt.

Im Winter 2017 war Martin Schläpfer als Gastdozent in Toronto und besuchte eine Probe des viel beachteten jungen Kollegen. „Ich habe damals ein Stück einstudiert, das ich als Student mit 17 für die Ballettschule entwickelt hatte“, sagt Binet und lacht in seiner leichten, jungenhaften Art. „Ich dachte, dass das Schläpfer nicht lange interessieren würde, aber nach zwei Stunden schaute er uns immer noch zu.“

Nach dem Training unterhielten die beiden Künstler sich lange über ihre Ideen von Tanz. Kurze Zeit darauf luden Schläpfer und der Co-Direktor des Ballett am Rhein, Remus Sucheana, den Kanadier ein, mit der Compagnie in Düsseldorf zu arbeiten.„Die Tänzer des Ballett am Rhein sind sehr furchtlos, sie warten nicht darauf, dass ich ihnen jede Kleinigkeit vormache, sondern verstehen meine Ideen“, sagt Binet. Zugleich arbeite die Compagnie sehr körperlich, die Tänzer könnten hundert Pirouetten drehen, sich aber auch über den Boden wälzen, und sie seien bereit, an ihre Grenzen zu gehen. „Man erkennt daran, wie sonst mit ihnen gearbeitet wird“, so Binet.

Ähnlich wie Schläpfer baut auch der Kanadier seine Choreografien auf dem klassischen Ausdrucksrepertoire auf, entwickelt aber durchaus experimentelle Formen. So ließ er etwa 2016 seine Arbeit „The Dreamers Ever Leave You“ gleichzeitig auf drei Bühnen spielen. Der Zuschauer konnte selbst entscheiden, welche Aufführung er wie lange anschauen wollte. Auch die konventionellen Geschlechterrollen des klassischen Balletts hinterfragt er in seinen Arbeiten.

Allerdings beginnt er seine Kreationen nicht mit einem starren Konzept, sondern zieht viel aus dem Umgang mit den Tänzern. „In Düsseldorf habe ich die Tänzer in drei Gruppen eingeteilt, habe mit ihnen gearbeitet und dabei herausgefunden, wer von ihnen für mich reizvoll ist, wer mich berührt und zwischen welchen Tänzern es eine gute Spannung gibt“, sagt Binet. Außerdem sei er stets Teil eines Teams aus Künstlern, zu denen auch Bühnen- und Kostümbildner, Lichtdesigner, Komponist und Musiker zählten. „Das alles spielt am Ende zusammen“, sagt Binet.

Er selbst stammt nicht aus einer Künstlerfamilie, doch seien seine Eltern stets unterstützend gewesen, erzählt er. „Ich habe zwei Brüder, die ganz andere Dinge machen. Meine Eltern haben uns immer gesagt: Ihr könnt machen, was ihr wollt, solange ihr alles dafür gebt.“ Das hat ihn geprägt. Seinen Umgang mit der Compagnie beschreibt er als „fordernd, aber niemals aggressiv“.

Auf diese Weise wird er nun in Düsseldorf eine „New World“ erschaffen, wird sie wachsen und wieder vergehen lassen. „Ich kann nicht wirklich eine neue Welt erschaffen“; sagt Binet, „aber Tanz kann Beispiele geben, wie der Umgang miteinander sein könnte – und zeigen, wie verletzlich ein solches Miteinander ist.“