Kino Neuer Film von Emma Stone und Giorgos Lanthimos im Juni

Emma Stone hat mit ihrer Hauptrolle in „Poor Things“ unter der Regie von Giorgos Lanthimos am Sonntag den Oscar als beste Hauptdarstellerin geholt - bald schon kommt ihr nächstes gemeinsames Projekt heraus. Der Film „Kinds of Kindness“ soll am 21. Juni in US-Kinos anlaufen, gab die Produktionsfirma Searchlight Pictures bekannt. Neben Stone spielen unter anderem Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Joe Alwyn und Mamoudou Athie mit. Die Dreharbeiten zu dem Sci-Fi-Episodenfilm fanden Ende 2022 in New Orleans statt. Der Inhalt ist weitgehend unter Verschluss.