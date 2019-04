später lesen Madame X Neues Album von Madonna kommt Mitte Juni Teilen

Den Titel ihres neuen Albums verriet US-Sängerin Madonna (60) schon am Wochenende, nun folgt das Datum der Veröffentlichung: „Madame X“ soll am 14. Juni erscheinen, wie die „Queen of Pop“ auf Instagram mitteilte. dpa