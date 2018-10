Vom Eifelbier zur Limonade

Etwas Prickelndes gegen den Durst scheint Günther Thömmes zu lieben. Der aus Bitburg stammende Bierbrauer, der heute bei Wien lebt, hat neben Kurzkrimis und einem Reisebuch bereits vier „Bierzauber“-Romane veröffentlicht. Im Mittelpunkt seines neuen Werks steht wieder ein Getränk: die Limonade. Von Christina Bents

Eine wunderschöne, adlige Dame, ein kluger, beruflich erfolgreicher Mann, der aber von einem weit niedrigeren Stand ist, und eine technische Erfindung, bei der Intrigen und Rückschläge inbegriffen sind. Das alles kann man im neuen Roman „Der Limonadenmann“ finden, in dem Günther Thömmes unterhaltsam die Entstehung des Getränks mit technischem Wissen, Gesellschaftlichem aus der damaligen Zeit und einer Liebesgeschichte verbindet. Es geht dabei um den hugenottisch geprägten Jacob Schweppeus, der sich zunächst von einem einfachen Bauernsohn zu einem gefragten Goldschmied entwickelt hat. Daneben interessiert er sich sehr für wissenschaftliche Themen, besonders für die Alchemie und den Grundsatz, „Trenne, um wieder zusammenzuführen.“ Es gelingt ihm, ein künstliches Mineralwasser zu erzeugen. Wie dann der Schritt zur Limonade weiterging, soll hier noch nicht berichtet werden, aber dass er dabei seine große Liebe vor einer schweren Krankheit bewahrte, kann man schon verraten.

Das Buch, „Der Limonadenmann“ ist nicht das erste Buch von Günther Thömmes, das von Getränken handelt, denn der aus Bitburg stammende Autor hat Bierbrauer gelernt, Braumeister studiert und ist zum Schreiben gekommen, weil er seinen Beruf liebt. „Ich hatte mich ein wenig darüber geärgert, dass der Beruf des Bierbrauers in der Literatur so ignoriert wurde“, erzählt Günther Thömmes dem TV auf Nachfrage. „Es gibt Romane über Ärzte, Wanderhuren, Mathematiker und vieles mehr, aber nicht über Bierbrauer. Da habe ich beschlossen, das zu ändern.“

Vier Bücher hat Thömmes bereits übers Bierbrauen verfasst, bevor er zur Limonade kam. Die Fakten für den Roman hat er aus dem Englischsprachigen rund um die Firma Schweppes zusammengetragen. Auch alte Lehrbücher über das Juwelierhandwerk hat er sich für seine Recherchen besorgt. Die Lebensmittelpunkte, Witzenhausen, Genf und London sind ebenfalls richtig. Damit die Geschichte nicht zu technisch ist und auch starken Frauen Raum gibt, ist die große Lebensliebe mitverarbeitet.

Die Zeit des 18. Jahrhunderts stellt Thömmes sehr lebendig dar. Man trinkt in Gedanken mit Jacob Schweppeus Kaffee, geht mit ihm durch die Straßen Londons, wandert durch die Natur rund um Genf und tüftelt mit ihm an der Apparatur zur Kohlensäureherstellung. Sehr anschaulich arbeitet er verschiedene Charaktere der Geschichte aus, beispielsweise den Herausgeber einer Zeitung, der die Hauptperson für seine Zwecke benutzt. Erzählt wird der Roman aus einer allwissenden Perspektive, die der Autor für seinen Schreibstil am geeignetsten hält. „Ich möchte eine gute, unterhaltsame Geschichte erzählen, aus der der Leser nicht dümmer hervorgeht, als er es vorher war“, sagt Günther Thömmes.

Aktuell arbeitet er an einem pseudobiografischen Roman, bei dem es um einen Chemiker geht, der für einige der schlimmsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts verantwortlich ist. Und lässt für seine Fans durchblicken: „Außerdem schulde ich meinen Lesern noch den fünften Band der „Bierzauber“-Reihe. Der krönende Abschluss, mit Karl Marx und Otto von Bismarck mittendrin.“

Günther Thömmes, „Der Limonadenmann oder Die wundersame Geschichte eines Goldschmieds, der der Frau, die er liebte, das Leben retten wollte und dabei die Limonade erfand“, Historischer Roman, Verlag Gmeiner, 280 Seiten, 15 Euro.