Star-Sopranistin : New Yorker Oper setzt Zusammenarbeit mit Netrebko aus

New Yorker Oper setzt Zusammenarbeit mit Netrebko aus

Anna Netrebko in der Rolle der Adriana Lecouvreur, beim Schlussapplaus nach der Premiere der Oper «Adriana Lecouvreur» im Rahmen der Salzburger Festspiele. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa

New York Sie ist eine der erfolgreichsten Opern-Sängerinnen der Welt. Nun wird Anna Netrebkos Nähe zum russischen Präsidenten aber zunehmend zum Problem. Viele Kultur-Einrichtungen gehen auf Distanz.

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine haben die renommierte New Yorker Metropolitan Opera (Met) und Star-Sopranistin Anna Netrebko ihre Zusammenarbeit vorerst auf Eis gelegt.

Das Opernhaus habe Netrebko aufgefordert, ihre öffentliche Unterstützung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zurückzuziehen. Dies habe die 50-jährige Russin aber nicht getan, teilte die Oper am Donnerstag mit.

Daraufhin habe Netrebko sich von geplanten Auftritten zurückgezogen - darunter von ihrer Rolle in „Turandot“ im April und Mai sowie im „Don Carlos“ in der kommenden Saison. Den Part in „Turandot“ soll die ukrainische Sopranistin Liudmyla Monastyrska übernehmen.