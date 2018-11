später lesen Tanztruppe New Yorker Rockettes eröffnen Weihnachtssaison mit Drohnen FOTO: Christina Horsten FOTO: Christina Horsten Teilen

Mit der Premiere ihrer traditionellen Weihnachtsshow hat die für ihre synchronen Beinschwünge bekannte New Yorker Tanztruppe Rockettes die Weihnachtssaison eröffnet. Vor Hunderten Zuschauern präsentierten die Tänzerinnen in New York ihre Show „Christmas Spectacular“. dpa