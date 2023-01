Kultgüter : Niederlande: Wem gehört das „Gold der Krim“?

Den Haag 2014 wurden in Amsterdam archäologische Kunstschätze der Krim gezeigt. Doch wohin mit den Exponaten nach Ende der Schau, als Russland die Krim annektiert hatte?

Im jahrelangen juristischen Tauziehen um den rund 2000 Jahre alten Goldschatz aus vier Museen der Krim steht nun eine endgültige Entscheidung zugunsten der Ukraine an. Der Generalstaatsanwalt der Niederlande empfahl dem höchsten Gericht des Landes am Freitag in Den Haag, den Kulturschatz der Skythen endgültig der Ukraine zuzusprechen.