Konzert : Roadtrip von New York nach Mexiko

Trier Die Nighthawks haben bei Jazz im Brunnenhof in Trier die 150 Besucher entspannt und elektrisierend in verschiedene Stimmungswelten mitgenommen.

Gerade in Zeiten, in denen das Reisen sehr erschwert ist, haben es die Nighthawks geschafft mit ihrer Musik, die Besucher ein wenig mitzunehmen, beispielsweise mit einem Stück aus ihrem Album 747, damit ist das Flugzeug der Firma Boing gemeint, dass sie als eine Art „Kulturtransporter“ zwischen Amerika und Europa sehen. Mit viel Hall, metallischen Sprachsilben, langen rhythmischen Bögen und einem ruhigen, leicht verzögertem Trompetenthema darüber, war man schnell in futuristischen Bereichen. Schließlich wurde das ganze von Thomas Alkier am Schlagzeug angetrieben und die Stimmung verdichtete sich. Die technische Komponente und die warmen, manchmal auch kernigen oder kühlen akustischen Klänge passen bei Nighthawks sehr gut zusammen und geben der Gruppe einen unverwechselbaren Sound, der sich durch alle Stücke zieht.

Die Nighthawks, das sind vor allem Dal Martino und Reiner Winterschladen, die sich seit 1991 kennen und neun CDs gemeinsam eingespielt haben. Sie spielten im Brunnenhof sowohl aus ihren Anfangszeiten als auch aktuelle Stücke. Von der ersten Platte, die 1998 erschienen ist, und die als „Fusion CD des Jahres“ vom Stereo Magazin ausgezeichnet wurde, spielten sie die Filmmusik zu „Samantha“. Die beiden Musiker hatten damals den Auftrag, sie zu schreiben und dazu fielen ihnen Bilder vom nassen Asphalt in New York und Wüstensand in Mexiko ein, wo eine einsame Kapelle mit Glöckchen steht. Musikalisch haben sie das mit einer Stimme aus dem Off und mit Schlagwerk, das sich an Regentropfen anlehnt, umgesetzt. Dann gab es noch von Bob Dylan „Man in a long, black coat“, bei dem Dal Martinos rauchige, tiefe Stimme sehr gut zur Geltung kam und das mit coolem Trompetensound unterlegt war. Als es Richtung Ende des Konzerts ging, hörte man die ersten Sequenzen von Paulchen Panther in der Basslinie, die sich aber schnell in eine sehnsuchtsvolle Melodie wandelte. Für die Besucher, die sich sehr diszipliniert an die Corona-Auflagen gehalten haben, gab es noch eine Zugabe von den Musikern, denen man ihre gute Laune beim Spiel angemerkt hat. Es war ihr erstes Konzert in Trier und auch ihr erstes Konzert überhaupt in diesem Jahr. Norbert Käthler, Geschäftsführer der TTM, die „Jazz im Brunnenhof“ gemeinsam mit dem Jazzclub Trier organisiert, war wie alle Beteiligten froh, dass wieder gespielt werden kann.