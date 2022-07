Interview : „Vielleicht hat sich die Katastrophe immer schon angekündigt“

Schriftsteller Norbert Scheuer. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm/Kall-Keldenich Ein Gespräch mit Norbert Scheuer zu seinem neuen Buch, der Flut, seinem Schreiben und der Frage, bei der die Trierer irren.

Sein neuer Roman „Mutabor“ ist heute erschienen: Schriftsteller Norbert Scheuer hat uns dazu ein paar Fragen beantwortet.

Herr Scheuer, nach einem so großen Erfolg wie mit den „Winterbienen“ – macht man sich da andere Gedanken über das nächste Buch? Oder schreiben Sie einfach weiter, ohne Rücksicht auf (Verkaufs-) Verluste?

Norbert Scheuer: Ich schreibe einfach weiter, habe ich immer gemacht, sonst hätte ich ja nie alle meinen Romane und Geschichten über ein kleines Städtchen in der Eifel geschrieben. Denn das interessierte, als ich anfing, niemanden, wenn ich mal vom Trierischen Volksfreund absehe, der immer meinen Büchern große Aufmerksamkeit schenkte.

Vielen Dank …

Scheuer: Bei den Winterbienen konnte man auch nicht von einem Verkaufserfolg ausgehen. Ob ein Buch ein Bestseller wird, hängt von so vielen Faktoren ab, dass man es nicht kalkulieren kann, sonst würden ja nur Bestseller von den Verlagen produziert und veröffentlicht. Ich habe einfach nur ein Projekt, an dem ich immer weiter schreibe, und ein Roman bedingt irgendwie den nächsten, und ich bin einfach nur froh und ziemlich erschöpft, wenn ich ein neues Buch fertig habe. Mich interessiert dann nur die nächste Geschichte – wie ein Handwerker, der von einer Baustelle zu nächsten wandert und versucht immer gute Arbeit abzuliefern.

Das heißt: Die nächste Geschichte haben Sie schon im Blick?

Scheuer: Da wabert allerhand in meinem Kopf, noch viel zu unstrukturiert, um etwas darüber sagen zu können. Und manchmal scheitert es ja dann auch, wenn ich anfange zu schreiben. Nur eines ist sicher, die nächste Geschichte spielt in der Eifel.

Nina Plisson kennen wir auch schon aus vorherigen Romanen. Im Nachwort schreiben Sie aber, dass es die Nina aus „Mutabor“, unter anderem Namen, tatsächlich gibt. Verraten Sie uns mehr darüber?

Scheuer: Tja, das ist schwierig, denn ich kann Nina nicht einfach so verraten. Ich habe ihr versprochen, über ihre wahre Identität zu schweigen. Wenn man „Mutabor“ liest, wird man feststellen, dass es eine heikle, traurige, aber auch schöne Geschichte ist, mit einem durchaus positiven Ende – und vielleicht erzählt Nina irgendwann selbst ihre Geschichte und gibt sich dann als Autorin zu erkennen. Aber beim Lesen wird man sich bestimmt an ein Mädchen wie Nina erinnern, und das ist ja eigentlich die Funktion vom Geschichtenerzählen: die eigene Geschichte in der Geschichte der anderen wiederzufinden ... das ist etwas zutiefst Menschliches und hilft, dass wir einander verstehen.

Beim Lesen überblenden sich ständig die Bilder der realen Flut von 2021 mit denen der fiktiven in Ihren beiden Romanen „Mutabor“ und „Am Grund des Universums“. Hat die Katastrophe vom vergangenen Jahr die Arbeit am Roman beeinflusst?

Scheuer: Ich glaube, immer beeinflusst die Umwelt auch aktuell den Schreibenden, selbst wenn er gerade einen Roman übers Mittelalter oder die Antike schreibt. Zwar stellt man sich vor, dass der Schreibende tief versunken in seine Geschichte in seiner Zelle am Schreibtisch sitzt und nichts anderes wahrnimmt, und daran stimmt ja auch einiges. Aber andererseits dringen durch die Membran der Zellwände dann doch Informationen, die die Geschichte, oft unmerklich und vom Autor vielleicht gar nicht registriert, in die eine oder andere Richtung lenken. Das ist bestimmt auch bei der Flutkatastrophe und anderen einschneidenden Ereignissen so gewesen. Und sie haben ja auch im Roman dann ihren Niederschlag gefunden.

Hätten Sie je gedacht, dass die Wirklichkeit Ihrer Fiktion einmal auf diese Weise folgen würde?

Scheuer: Ich bin in der Eifel aufgewachsen, an den Flüssen Kyll und Urft, und meine lebhaftesten Erinnerungen sind die jährlichen Überschwemmungen, die für mich als Kind ein großes Abenteuer waren, denn plötzlich war die Kyll breit wie der Mississippi. Kein Gedanke daran, welche Sorgen die Erwachsenen damit hatten und dass auch damals Menschen ertrunken und viel Leid und Schaden entstanden sind. Als Junge habe ich den Erzählungen davon in unserer Gaststätte gelauscht. Eigentlich kommt in jedem meiner Romane eine Überschwemmung vor, es treten Flüsse übers Ufer, und sie richten großen Schaden an. Vielleicht hat sich diese schreckliche Katastrophe immer schon angekündigt, und es gab genügend Hinweise darauf, aber wir haben sie nur nicht wahrnehmen wollen.

Die Trierer sagen ja angeblich: „Lieber einmal im Jahr die Mosel im Haus, als immer in der Eifel leben zu müssen.“ Haben die recht?

Scheuer: Die Trierer haben natürlich unrecht (lacht). Übrigens ist das Eifelwasser viel besser als das der Mosel, das haben schon die Römer gewusst. Also, wenn schon Wasser im Haus, dann lieber das aus der Kyll, der Nims, der Prüm und der Urft.