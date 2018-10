später lesen Bürgerkrieg Nordirin Anna Burns gewinnt Man Booker Prize FOTO: Frank Augstein FOTO: Frank Augstein Teilen

Der britische Man-Booker-Literaturpreis geht in diesem Jahr an die nordirische Autorin Anna Burns. Die 56-Jährige wurde am Dienstagabend in London für ihren Roman „Milkman“ (Milchmann) ausgezeichnet. dpa