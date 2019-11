Playback in der Oper : Nürnberger Intendant springt für Sänger ein

Nürnberg Kurz vor der Vorstellung der Verdi-Oper „Don Carlos“ am Nürnberger Staatstheater erkrankte der Hauptdarsteller. Also übernahm der Intendant selbst den Part. Beim Gesang bekam er jedoch Hilfe.

Staatsintendant Jens-Daniel Herzog sang in der letzten Vorstellung von Giuseppe Verdis Oper „Don Carlos“ in seiner eigenen Inszenierung gewissermaßen Playback. Er bewegte seine Lippen zur Musik, während der kurzfristig als Ersatz engagierte Sänger Hovhannes Ayvazyan die Hauptrolle vom Bühnenrand aus sang. „Das war ein absoluter Einzelfall und ein absolut einzigartiger Abend“, sagte Theatersprecherin Anne Ermann der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der „Bayerische Rundfunk“ berichtet. Laut Theater-Homepage hätte eigentlich der Tenor Tadeusz Szlenkier die Rolle des Don Carlos singen sollen.

Und es gab noch eine weitere Schwierigkeit an dem Abend: Ayvazyan beherrschte nur die italienische Version der Oper, in Nürnberg wurde aber die seltener aufgeführte, französische Fassung auf die Bühne gebracht. Es gab also am Freitag eine Mischform: Don Carlos sang auf Italienisch, der Rest auf Französisch. „Es ist eine sehr spezielle Nürnberger Inszenierung gewesen“, sagte Ermann - und für das Publikum im Grunde egal. „Die haben eh deutsche und englische Übertitelungen.“