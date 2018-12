später lesen Abwärtstrend hält an Nur noch jeder zweite Haushalt kauft Bücher FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Twittern

Teilen



Die Deutschen kaufen weit weniger Bücher als vor zehn Jahren. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden berichtete, kaufte im Jahr 2017 nur noch etwas mehr als die Hälfte der Haushalte in Deutschland Bücher inklusive E-Books. dpa