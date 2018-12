später lesen Trauer in Israel Öffentlicher Abschied von Amos Oz FOTO: Christian Charisius FOTO: Christian Charisius Teilen

Israel hat sich am Montag von seinem bekanntesten Schriftsteller verabschiedet. Der schwarz umhüllte Sarg von Amos Oz wurde am Vormittag im Kulturzentrum Zavta in Tel Aviv öffentlich aufgebahrt. dpa