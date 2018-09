später lesen Bildende Kunst Zu Besuch im Künstler-Atelier Teilen

Twittern

Teilen



(aheu) Beim Tag der offenen Ateliers an zwei Wochenenden im September haben Besucher die Gelegenheit, vielen Künstlern im Land in ihrer Werkstatt bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Zusätzlich zu den am vergangenen Freitag im TV genannten Beteiligten öffnet auch die Künstlerin Jutta Schulte-Gräfen in Daun ihr Atelier.